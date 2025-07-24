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Коммерсантъ FM
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Взятка экс-губернатору Тамбовской области составила 80 млн рублей

По данным источников «Ъ», следствие оценило объем незаконного вознаграждения, полученного бывшим губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, в 80 млн руб. Сегодня его задержали сотрудники ФСБ и СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-губернатора подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, господин Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе».

В сумму входит:

  • покупка автомобиля стоимостью около 11 млн руб., оформленного на другое лицо;
  • договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, оформленной на мать Максима Егорова, на сумму 50 млн руб.;
  • строительство загородного дома для жены господина Егорова и оплата ее долгов на сумму 2,5 млн руб., а также содержание этого дома по 250–450 тыс. руб. в месяц в течение двух лет.
  • оплата топ-менеджером компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» отдыха семьи Максима Егорова в Крыму.

Чем известен экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров

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Подробнее о деле — в материале «Не сразу взятка строилась».

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