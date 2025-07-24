Взятка экс-губернатору Тамбовской области составила 80 млн рублей

По данным источников «Ъ», следствие оценило объем незаконного вознаграждения, полученного бывшим губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, в 80 млн руб. Сегодня его задержали сотрудники ФСБ и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-губернатора подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, господин Егоров получал незаконное вознаграждение за «общее покровительство и попустительство по службе».

В сумму входит:

покупка автомобиля стоимостью около 11 млн руб., оформленного на другое лицо;

договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, оформленной на мать Максима Егорова, на сумму 50 млн руб.;

строительство загородного дома для жены господина Егорова и оплата ее долгов на сумму 2,5 млн руб., а также содержание этого дома по 250–450 тыс. руб. в месяц в течение двух лет.

оплата топ-менеджером компании «Газпром межрегионгаз Тамбов» отдыха семьи Максима Егорова в Крыму.

Подробнее о деле — в материале «Не сразу взятка строилась».