На Урале экс-полицейского приговорили к условному сроку за избиение задержанного

Первоуральский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам условного заключения с испытательным сроком на два года бывшего полицейского ОМВД «Первоуральский» Виталия Звонова за избиение задержанного, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, инцидент произошел ночью 8 июля 2024 года в местном отделе полиции в комнате для разбора, где бывший полицейский попросил у административно задержанного прекратить выражаться нецензурной бранью отношении полицейских и перестать высказывать несогласие с задержанием.

«Гражданин продолжил высказывать свое несогласие с задержанием, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Тогда Звонов подошел к задержанному и нанес удары кулаками по голове, шее и телу», — говорится в сообщении. По данным гособвинения, тогда задержанный упал на скамейку, после чего Виталий Звонов схватил его за одежду и сбросил на пол. Суд признал его виновным по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вину он признал в полном объеме.

Кроме того, суд лишил Виталия Звонова права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.

Мария Шараева