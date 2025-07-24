Около 5 тысяч т грунта должны вывезти с площадки временного хранения в Анапе

С пункта временного размещения в хуторе Воскресенском, расположенном в Анапе, осталось вывезти 5 тыс. т замазученного грунта. В среднем ежедневно оттуда вывозят 1 тыс. т. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Количество замазученного грунта, находящегося на площадке, составляет 3,8% от ее максимальной загруженности. В разгар очистки побережья Анапы и Темрюкского района там находилось 130 тыс. т.

В оперштабе рассказали, что перед вывозом песок пропускают через специализированную установку «Грохот», которая сортирует грунт, отделяя наиболее загрязненные нефтепродуктами фракции. Песок с минимальным содержанием мазута вывозят на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов. Наиболее загрязненный грунт отправляют на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность».

Площадка на территории хутора Воскресенского продолжит работать до полной уборки побережья. В ближайшее время ее практически полностью очистят.

Алина Зорина