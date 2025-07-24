В Казани после ливней приостановили движение четырех трамваев

Из-за сильных дождей и подтопления дороги в Казани временно приостановлено движение четырех трамваев. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбусы № 1, 2, 3 и 5а временно не ходят от железнодорожного вокзала «Казань-1» в сторону центра города. Трамваи № 7 продолжают работать в обычном режиме.

Вчера в Казани было объявлено штормовое предупреждение, в городе прошли сильные дожди, гроза и шквалистый ветер. Сегодня в столице Татарстана до конца дня также прошли дожди и грозы.

Влас Северин