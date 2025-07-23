24 июля в Татарстане ожидаются дожди с грозами

В четверг, 24 июля, на территории Республики Татарстан прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы и град, ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

В среднем по республике температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, а днем — от +23 до +28 градусов. При грозе также возможны кратковременные усиления до 15–20 м/с.

В Казани ночью ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и град, местами туман. Температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. Днем сохранится облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, местами с грозами. Максимальная температура воздуха достигнет от +25 до +27 градусов.

Влас Северин