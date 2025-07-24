Reuters: Россия временно запретила загружать иностранные танкеры на Черном море

Иностранным компаниям временно запретили загружать нефтяные танкеры в основных черноморских портах России. Об этом пишет Reuters сообщили со ссылкой на двух отраслевых источников.

По словам собеседников издания, такие меры фактически заблокируют проход нефтетанкеров Казахстана через порт. Ограничения вводятся в рамках указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным в понедельник. Согласно документу, иностранные суда должны получать разрешение ФСБ для доступа к портам страны.

Издание связывает введение таких мер с недавно принятым Евросоюзом 18-ым пакетом санкций против России. Он также распространился на деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого является Chevron (CVX.N) и ExxonMobil (XOM.N)

Трубопровод КТК «Тенгиз — Новороссийск» протяженностью 1,5 тыс. км транспортирует более двух третей всего экспорта нефти из Казахстана, а также сырье с российских месторождений. В 2024 году через него прошло 63 млн т нефти.