Челябинцу дали шесть лет колонии за призывы к террористической деятельности

Центральный окружной военный суд признал 41-летнего жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили права администрирования сайтов на три года, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что южноуралец являлся сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии. Он публично призывал и подстрекал близких и знакомых к осуществлению экстремистской деятельности и пропагандировал терроризм. С сентября прошлого года сотрудники УФСБ России по региону расследовали дело в отношении местного жителя. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска