«Свердловская пригородная компания» оштрафована из-за неисправности поезда

Серовская транспортная прокуратура оштрафовала АО «Свердловская пригородная компания» за нарушение лицензионных требований при перевозке пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что 1 июня предприятие использовало для перевозки пассажиров неисправную электричку, что привело к задержке пригородного поезда № 7076 сообщением «Бокситы — Екатеринбург-Пассажирский» на станции Серов и в пути следования более чем на 4 часа.

Постановлением транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (нарушение условий лицензии в области транспорта) и оштрафован на 100 тыс. руб.

Ранее Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жалоб на неработающие кондиционеры в поезде №290, который следует из Анапы (Краснодарский край) в Екатеринбург. Температура в одном из поездов Анапа — Екатеринбург поднялась до +32°..+36°.

Полина Щуцкая