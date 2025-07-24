Границы туристического центра утвердил мэр Ярославля

В Ярославле определили границы туристического центра. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Туристический центр охватывает 100 гектаров и в целом совпадает с историческим ядром города. Граница идет от Богоявленской площади, далее по улице Комсомольской, площади Волкова, включая Власьевский сквер, улице Ушинского, Красной площади, Красному съезду до Волжской набережной, по Волжской набережной, Которосльной набережной до Богоявленской площади. За границами центра осталась прибрежная зона Которосли в Подзеленье, нижний ярус Стрелки и парк на Даманском острове.

Документ разработан в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма"».

Антон Голицын