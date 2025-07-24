При крушении Ан-24 в Амурской области погибли пятеро сотрудников РЖД

Среди погибших при крушении Ан-24 в Амурской области — пятеро сотрудников РЖД, сообщила пресс-служба компании.

В служебную командировку бортом направлялись 38-летний замначальника Дальневосточной дирекции тяги Николай Сун-Цо-Жен и 43-летний инженер Дмитрий Лапшов. В отпуск с семьей летел 32-летний Сергей Шиян — ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации.

Из отпуска в Тынду также возвращались супруги Галина и Алексей Найденовы — врачи ЧУЗ «РЖД-Медицина».

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь»,— говорится в сообщении компании.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров около 13:00 по местному времени (7:00 мск) при заходе на второй круг для посадки. Самолет следовал рейсом Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту, по предварительным данным, находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей, и шестеро членов экипажа.

Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. К месту крушения спасатели добирались на технике высокой проходимости. Всего, как сообщало МЧС, к операции привлечены 149 специалистов и 21 единица техники.

Полина Мотызлевская