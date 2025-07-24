В Михайловске сотрудникам колледжа вынесли приговор за коммерческий подкуп

В Михайловске вынесли приговор заместителю директора, преподавателю и методисту многопрофильного колледжа, которых подозревали по п.п. «а», «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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По версии следствия, в 2024 году фигуранты, действуя в составе организованной группы, получили от 17 студентов суммы от 15 до 38 тысяч рублей за сдачу сессий, производственных практик, а также курсовых проектов и дипломных работ. Общая сумма средств составила более 400 тыс. руб.

Бывшего замдиректора приговорили к пяти годам лишения свободы, бывшего преподавателя и методиста — к 4 годам и 3 месяцам и 3 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Константин Соловьев