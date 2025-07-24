В Москве простились с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

В траурном зале Центральной клинической больницы в Москве завершилась церемония прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой, передает корреспондент «Ъ».

Церемонию посетили президент Владимир Путин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Венки на прощание направили руководители министерств и ведомств, главы регионов, суды различных инстанций, судейские коллективы и юридические вузы.

Ирина Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года в Москве. По данным собеседников «Ъ», причиной смерти стало онкологическое заболевание. Его диагностировали после назначения госпожи Подносовой. Врио председателя назначен заместитель председателя Юрий Иваненко.

Полина Мотызлевская, Анастасия Корня