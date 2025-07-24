Кто в доме главный

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, что общего у «Станции Минии 3 Про» и модели Hub M1S Gen2.

«Яндекс» (MOEX: YDEX) начал продажи «Станции Мини 3 Про». Эта умная колонка теперь самое доступное решение для управления умным домом вендора. Новинка получила технологии, которые раньше были только в старших версиях «Станций». Отдельно отмечу, что гаджет поддерживает три ведущих протокола: Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Это позволяет работать почти со всеми современными устройствами умного дома.

Между тем похожий набор коммуникаций есть и у почти вдвое более доступного решения бренда Aqara. Модель Hub M1S Gen2 тоже готова к подключению по указанным выше протоколам. Да, это не колонка, если это важное требование пользователя. Но встроенный динамик все же есть. Он нужен для аудиоуведомлений, любые мелодии которых пользователь может загружать в приложении. Также аппарат снабжен RGB-подсветкой по кругу. Это позволяет использовать хаб как ночник, а не просто занимать розетку, либо же применять разноцветное свечение диодов как визуальное уведомление в сценариях автоматизации. К слову о розетке — посадочное место для хаба Aqara лучше подыскать отдельное. Вилка интегрирована в центр устройства. И рядом с этим кругляшом будет либо тесно, либо вовсе не запитаться.

Благодаря вышеупомянутым протоколам устройства умного дома разных брендов дружат между собой. Но в случае с «Яндексом» можно отыскать небывалое внешнее сходство с решениями Aqara. На официальном российском сайте последней легко найти серию устройств T1 (датчики протечки воды, движения и света, открытия дверей и окон, влажности и температуры, беспроводную кнопку). «Яндекс» либо договорился на счет них с Aqara, либо они вместе заказали на одном производстве. Такое вот наблюдение совместимости не только в части софта, но и внешнего сходства. А значит, у пользователя есть выбор по цене при прочих равных. Все эти сенсоры Aqara легко подключаются к собственной экосистеме, особенно просто через родной хаб.

Датчик дыма мне показался крайне полезным как один из вариантов уведомления о возможном пожаре. После фиксации задымления гаджет включает сирену мощностью 90 дБ. А благодаря Zigbee оповещение придет на смартфон, даже если вы вне дома. Работает устройство от батареи формата CR17450 с заявленным запасом питания 10 лет — минус еще одна тревога. Простота подключения и вес безопасности присущ и датчику газа Aqara. Кроме сирены он предупреждает владельца миганием светодиода, а в связке с другими устройствами умного дома может и перекрыть подачу газа.

Александр Леви