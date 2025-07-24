Свердловские колледжи получили более 79 тыс. заявлений от абитуриентов

В Свердловской области в ходе приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования подано более 79 тыс. заявлений, сообщили департаменте информационной политики региона. Прием документов продлится до 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства области, растет интерес к таким направлениям, как машиностроение, информационные технологии, здравоохранение, энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, информационное моделирование в строительстве, правоохранительная деятельность, туризм и гостеприимство.

«Рост числа заявлений в учреждения среднего профессионального образования Свердловской области — это не просто статистика, а отражение глубинных перемен в сознании молодого поколения», — рассказала глава регионального министерства образования Светлана Тренихина.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ранее сообщил, что количество бюджетных мест в колледжах и техникумах увеличено до 27 тыс. Всего учреждения готовы принять более 35 тыс. студентов.

Ранее и.о. ректора Илья Обабков сообщил о сокращении числа платных мест на экономических и юридических направлениях в Уральском федеральном университете (УрФУ) в 2026 году. Илья Обабков добавил, что в вузе не планируют увеличивать число мест на гуманитарных направлениях.

Полина Щуцкая