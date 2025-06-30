В УрФУ сократят число платных мест на экономических и юридических направлениях

Ограничение количества платных мест в Уральском федеральном университете (УрФУ) коснется ряда экономических и юридических направлений в 2026 году, заявил на пресс-конференции и.о. ректора Илья Обабков. «Такая задача поставлена, в этом году она нас не коснулась, а вот в 2026 году мы можем увидеть первые ограничения»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Обабков заверил, что сокращения количества платных мест «не ударит сильно по университету». «Интересно, как это будет реализовываться, и чем мы сможем компенсировать этот выпадающий доход, чтобы университет сохранял хорошую финансовую спортивную форму. Один из методов — сотрудничество с партнерами, повышение востребованности других программ, или показать, что те, которые хотят ограничить, очень важны, потому что там есть партнеры»,— сказал и.о. ректора.

Илья Обабков добавил, что в вузе не планируют увеличивать число мест на гуманитарных направлениях. «Количество мест на гуманитарных программах достаточно большое, десятки, и их вполне достаточно»,— заверил он.

Ранее в УрФУ сообщали, что количество бюджетных мест в вузе увеличилось с 9497 в 2024 году до 9 669 в 2025 году. По словам Ильи Обабкова, наиболее число соответствующих мест возросло на строительных, электроэнергетических направлениях и на специальностях группы «Информатика и вычислительные технологии». На них студентам доступно 200 и более бюджетных мест.

Василий Алексеев