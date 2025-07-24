Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто из медийных персон может похвастаться самой внушительной коллекцией аксессуаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ec24m Фото: @ec24m

Из-за недавней громкой продажи оригинальной Birkin, принадлежавшей самой Джейн Биркин, за €8,6 млн на Sotheby’s о сумках Hermes стали снова говорить чаще. Давайте вспомним нескольких увлеченных коллекционеров, количество Birkin и Kelly у которых измеряется десятками и сотнями. К слову, около 100 сумок этой модели у Виктории Бекхем, и она далеко не на первом месте.

По одной из версий, обладательницей самой большой в мире коллекции сумок Hermes является сингапурская стюардесса, ставшая светской львицей, — Джейми Чуа. Хранит их она в гардеробе, вход в который возможен строго по отпечаткам пальцев. Сумок Hermes в ее коллекции больше 200. Коллекция Джеффри Стара, прославившегося в интернете сначала как музыкант, а затем как YouTube-блогер, специализирующийся на бьюти-контенте, и основатель собственного бьюти-бренда, отличается цветом — это все сумки Hermes оттенков розового. Барби бы оценила. А Стар может себе позвонить — его состояние оценивается в $50 млн. Среди других коллекционеров — Ким Кардашьян, Cardi B и Кайли Дженнер.

Анна Минакова