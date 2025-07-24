Россия может понизить уровень участия в юбилейной конференции ОБСЕ в Хельсинки

В России не считают целесообразным участие на высоком уровне в конференции ОБСЕ в Хельсинки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом российская сторона не собирается отказываться от участия и намерена довести позицию по коренным причинам кризиса ОБСЕ, подчеркнула дипломат. На каком уровне страна будет представлена на мероприятии, она не уточнила.

«Отторжение, конечно, вызывает непрозрачная подготовка мероприятий, откровенно одиозный подбор докладчиков, ...абсолютно не имеющий никакого отношения к консенсусу формат дискуссии, когда речь идет о таком важном вопросе, как будущее ОБСЕ... — сказала дипломат на брифинге. — И в таких условиях мы не видим целесообразности участия в мероприятии на высоком политическом уровне».

Россия, тем не менее, будет представлена на мероприятии, заверила госпожа Захарова, не уточнив, на каком уровне. По ее словам, это будет сделано с целью довести российскую точку зрения до коллег и напомнить «о многочисленных предложениях по повышению эффективности организации».

В январе этого года Финляндия заняла пост председателя в ОБСЕ, переняв эстафету от Мальты. В своей речи по случаю вступления в должность председателя глава МИД республики Элина Валтонен заявила, что одним из приоритетом Хельсинки на посту председателя станет оказание дальнейшей поддержки Украине. Постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич указывал в беседе с «Известиями», что финские власти оперируют ошибочным восприятием первопричин кризиса доверия на пространстве ОБСЕ и руководствуются ложным пониманием причин конфликта на Украине.

ОБСЕ была создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. В рамках ОБСЕ ведется работа по трем измерениям безопасности: военно-политическому, экономико-экологическому и человеческому.

Как прошло прошлое заседание глав МИДов ОБСЕ на Мальте, читайте в материале «Переговорили вглухую».

Анастасия Домбицкая