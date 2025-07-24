Власти ускорили ремонт дороги Рыбинск — Череповец

Подрядчик нарастил темпы работ по ремонту дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Пошехонском округе Ярославской области. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверку исполнения контракта начала прокуратура после обращения «Народного фронта» с жалобой на затянувшийся ремонт трассы со стороны Пошехонья в сторону Череповца.

«Да, ремонт дороги шел медленнее, чем хотелось бы, но подрядчик нарастил темпы. Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой асфальтобетона на проезжей части, а также асфальтируют тротуары. Параллельно приводятся в порядок кюветы и откосы»,— написал господин Душко в своем Telegram-канале.

По словам министра, все 22 км проблемного участка будут отремонтированы в этом году. Согласно сообщению «Народного фронта», первоначально закончить работы планировалось в мае, но срок был перенесен из-за финансовых проблем подрядчика.

Антон Голицын