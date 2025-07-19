Прокуратура начала проверку из-за разбитой ярославской дороги

Областная прокуратура организовала проверку из-за неудовлетворительного состояния участка дороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, проходящего по территории Пошехонского округа Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в региональном отделении «Народного фронта» рассказали, что подрядчик в рамках ремонта дорожного участка выполнил фрезерование, ликвидировал пучинистый грунт, сделал уширения проезжей части. Однако в начале лета «из-за своих финансовых проблем приостановил работы». Срок их завершения был перенесен с 23 мая на 15 августа.

«Оставшаяся после снятия верхнего слоя "стиральная доска" усеяна выбоинами. Двигаться можно со скоростью от силы 10 километров в час»,— рассказали «Народному фронту» местные жители.

Отделение обратилось в областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, где сообщили, что от подрядчика потребовали возобновить ремонт. После публикации «Народного фронта» проверку начала прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, содержании и ремонте участка дороги, а также исполнению условий контракта по его ремонту как подрядчиком, так и заказчиком»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова