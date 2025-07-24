«Домклик»: рынку новостроек в УрФО может грозить затоваренность

Ипотечный рынок в Уральском федеральном округе (УрФО) демонстрирует восстановление. Как рассказали в пресс-службе Сбера со ссылкой на «Домклик», объемы выдач практически вернулись к уровню, который наблюдался до всплеска спроса в июне 2024 года. В то же время эксперты считают, что на уральском рынке может произойти затоваривание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в первом полугодии уровень распроданности строящегося жилья в УрФО, который изначально был выше среднероссийского, резко снизился. Аналитики связывают это с тем, что за последние четыре года на территории Урала опережающими темпами росли объемы новостроек. «Если продажи будут идти такими же темпами, как во второй половине 2024 и первой половине 2025 года, региональный рынок новостроек может столкнуться с избытком предложения»,— прокомментировали в «Домклике».

42,1% приобретаемых в ипотеку новостроек на территории УрФО находятся в Екатеринбурге, 26,8% приходится на Тюмень, а на Челябинск — 7,49%. Что касается вторичного рынка, то больше всего покупают также в Екатеринбурге — 18%, Челябинске — 11,5%, Тюмени — 7,15%.

По данным аналитиков, средний доход клиентов, приобретающих в ипотеку первичное жилье в Екатеринбурге составляет 164 тыс. руб., а на вторичке — 132 тыс. руб. В Ямало-Ненецком автономном округе средний доход покупателей жилья на рынке новостроек составляет 212 тыс. руб. и 168 тыс. руб. на вторичном рынке. В Тюменской области — 170 тыс. руб. и 128 тыс. руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 151 тыс. руб. и 141 тыс. руб. соответственно.

Мария Игнатова