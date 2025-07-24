Глава Минтранса посетил авиатехническую базу «Уральских авиалиний»
Министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров провели встречу с генеральным директором авиакомпании «Уральские авиалинии» Кириллом Скуратовым, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Встреча состоялась в Екатеринбурге в авиационном техническом центре «Уральских авиалиний».
Андрей Никитин
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, «Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, а в 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек.
«Стороны обсудили перспективы развития технических компетенций по обслуживанию и ремонту агрегатов, в том числе двигателей отечественных воздушных судов, совершенствованию импортозамещенных разработок»,— рассказали в пресс-службе авиакомпании. Кроме того, в ходе встречи обсудили подготовку инженеров в области эксплуатации авиационной техники на базе Уральского федерального университета (УрФУ).
Ранее «Ъ-Урал» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует приобрести дополнительный земельный участок для увеличения мощностей собственного авиационного технического центра в аэропорту Кольцово.