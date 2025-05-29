«Уральские авиалинии» планируют увеличить площадь своего техцентра в Кольцово

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует приобрести дополнительный земельный участок для увеличения мощностей собственного авиационного технического центра в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Скуратов и Дмитрий Ядров

Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов и Дмитрий Ядров

Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний»

Планы развития «Уральских авиалиний» генеральный директор авиакомпании Кирилл Скуратов обсудил с главой Росавиации Дмитрием Ядровым — налет на один списочный самолет из парка вырос благодаря новым возможностям в техобслуживании и ремонте авиатехники. Также стороны обсудили работу в отрасли в условиях временных ограничений в районах аэропортов Москвы и важность обновления флота новыми российскими самолетами.

По словам господина Скуратова, «Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку, а в 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек.

Первая очередь техцентра «Уральских авиалиний» открылась в Екатеринбурге в январе 2015 года, она была рассчитана на размещение четырех самолетов Airbus 321, либо двух Airbus 321 и одного широкофюзеляжного лайнера типа Boeing 747-800. Вторую очередь открыли в августе 2019 года — с запуском этого цеха стало возможно ремонтировать колеса самолетов в городе, а не в других странах.

Ирина Пичурина