МИД Латвии отказал президенту FIDE Аркадию Дворковичу в выдаче визы

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович получил отказ в предоставлении визы от министерства иностранных дел Латвии. Это следует из заявления, опубликованного в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X.

«Латвия не выдала визу Аркадию Дворковичу, бывшему заместителю председателя правительства России, бывшему помощнику президента России, текущему президенту FIDE», — говорится в сообщении. В МИД Латвии уточнили, что проинформировали другие страны Шенгенской зоны.

Арнольд Кабанов