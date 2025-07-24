На Дону доля рынков в обороте розничной торговли снизилась до 6%

В Ростовской области наблюдается тенденция снижения популярности продуктовых рынков. Об этом сообщила журналистам «Ъ-Ростов» директор департамента потребительского рынка Ирина Гелас в пресс-центре «Интерфакса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По словам директора департамента, тенденция связана в том числе с законодательными нормами регулирования работы объектов торговли.

«Мы не можем допустить ситуации, при которой рыночная торговля исчезнет как формат региона, исчезнет, но сложившаяся ситуация связана с объективными причинами. Наряду с федеральным законом „О торговле“ есть только два нормативных акта, которые регулируют деятельность розничных рынков и объектов нестационарной торговли, остальные форматы, как торговые центры, торговые комплексы — это выбор хозяйствующего субъекта. Да, мы видим снижение доли рынка, и оно связано с законодательным регулированием, потому рынки обязаны сегодня иметь в собственности стационарный объект, обеспечить продавцов кассовой техникой, есть отдельные статьи за нарушения — и все эти изменения наложили бремя на сам статус рынка», — отметила госпожа Гелас.

Она также сообщила, что в регионе существует около 9 тыс. свободных торговых мест на организованных и внесенных в реестр рынках. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что сейчас в 20 муниципальных образованиях Ростовской области работают 39 розничных рынков. По словам директора департамента потребрынка, доля рынков в обороте розничной торговли составляет 6-7%.

«Люди привыкли, особенно по выходным, приходить на рынки, торговаться, даже просто спросить: „Как дела?“. Многие ходят к „своим“ продавцам, знают, откуда продукция, знают всю родословную каждого продавца, а продавец — покупателя. Поэтому этот формат, я уверена, будет оставаться. Сетевые магазины все равно не так популярны для покупки плодоовощных товаров, птицы и мяса. Традиционные ценности остаются: прийти в пятницу или с утра пораньше на выходных, чтобы купить товар получше»,— сказала Ирина Гелас.

Константин Соловьев