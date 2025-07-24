Уроженца Ставрополья заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего ранее судимого уроженца Ставропольского края по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома северной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 19 июля в Санкт-Петербурге на улице Генерала Лагуткина подозреваемый насильственно склонил к половому акту несовершеннолетнюю.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

Наталья Белоштейн