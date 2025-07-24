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Уроженца Ставрополья заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего ранее судимого уроженца Ставропольского края по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Следкома северной столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 19 июля в Санкт-Петербурге на улице Генерала Лагуткина подозреваемый насильственно склонил к половому акту несовершеннолетнюю.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

Наталья Белоштейн

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