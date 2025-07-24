«Биннофарм Групп» — лидер по количеству брендов с максимальным ростом на рынке OTC-препаратов

Ведущая фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» стала абсолютным лидером по количеству брендов с максимальным приростом (в руб.) на российском рынке ОТС-препаратов. По данным аналитического агентства AlphaRM в ТОП-20 за период MAT’05’25 (июнь 2024 — май 2025) вошли сразу три препарата компании, показав высокую динамику.



Лидером в списке брендов компании стал противовирусный препарат «Кагоцел», занявший первое место в рейтинге безрецептурных лекарственных средств. В ТОП также вошли «Диклофенак-АКОС» и «Лоротрицин-Алиум».

Такой результат демонстрирует уверенную динамику развития компании на рынке безрецептурных препаратов, подтверждая эффективность продуктовой и коммуникационной стратегии.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»:

«Рынок становится все более конкурентным, и тем важнее слышать потребителя. Мы не просто продвигаем продукты, а стараемся говорить о том, что действительно волнует людей. Результат каждого из брендов, которые попали в ТОП-20, это комплексная работа с креативом, медицинским сообществом, аптечным сегментом и конечным потребителем. Рост продаж — это не только цифры, это признание миллионов пациентов в том, что они выбирают препараты «Биннофарм Групп».

Компания продолжает укреплять позиции на рынке OTC-препаратов, развивая бренды-бестселлеры и открывая новые направления роста. Так «Кагоцел» по данным аналитического агентства AlphaRM прирос на +38%, показатели «Диклофенак-АКОС» выросли на +30%, а препарат «Лоротрицин-Алиум» показывает рост на +86%.

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ООО «Биннофарм Групп»