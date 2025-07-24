Объем операций через систему быстрых платежей достиг рекордного уровня

В втором квартале 2025 года объем операций через систему быстрых платежей (СБП) составил 24,8 трлн руб., рекордный показатель с начала работы этого сервиса. Этот результат на 10% превысил показатель первого квартала (22,6 трлн руб.) и на 62% — показатель аналогичного периода прошлого года (15,3 трлн руб.). При этом количество операций во втором квартале 2025 года также обновило исторический максимум, достигнув 4,61 млрд шт. Такие данные опубликовал Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом основной объем операций граждане проводят между своими счетами. Во втором квартале 2025 года сумма переводов достигла 22,2 трлн руб., на 10% выше показателя первого квартала. Количество переводов составило 3,21 млрд шт. (рост на 11,5%). При этом граждане оплатили через СБП за второй квартал 1,34 млрд покупок на 2,15 трлн руб., что больше результатов первого квартала этого года (1,18 млрд покупок на 1,95 трлн руб.) и четвертого квартала прошлого года (1,14 млрд покупок на 2,01 трлн руб.).

Стоит отметить, что средний чек покупки через СБП планомерно снижается не первый год, и во втором квартале он составил 1604,5 руб. против 1652,5 руб. в первом квартале этого года. В прошлом году его размер превышал 1760 руб.

Выплаты гражданам от юрлиц также достигли рекордного значения, составив 438 млрд руб. против 377 млрд руб. в первом квартале и 308 млрд руб. годом ранее. При этом с третьего квартала 2024 года идет очевидный тренд на снижение количества выплат кешбэков — в третьем квартале 2024 года показатель составил 8,81 млн шт., в первом квартале 2025 года — 6,6 млн шт., во втором квартале 2025 года — 5,04 млн шт. Особняком стоит аномальный четвертый квартал 2024 года, когда банки произвели 46,6 млн выплат кешбэков.

В то же время общее количество выплат гражданам от юрлиц через СБП растет, увеличившись за четыре квартала почти вдвое — с 27,2 млн до 52 млн, соответственно снизился средний чек с 13,4 тыс. руб. до 8,4 тыс. руб. Правда, в данном случае этот тренд говорит не столько о росте популярности, сколько о том, что на выплату зарплат через СБП большинство компаний так и не перешло.

Максим Буйлов