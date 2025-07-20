Брокеру захотелось публичности

«БКС Холдинг» может стать первым российским эмитентом, основным бизнесом которого являются брокерские услуги, вышедшим на IPO. Компания планирует провести первичное размещение акций в 2026 году, при этом в периметр сделки войдут российские активы. Эксперты в целом ожидают позитивных изменений на российском финансовом рынке к следующему году, в частности снижения ключевой ставки. Однако в условиях сильной конкуренции в этом сегменте со стороны крупных банков провести IPO брокера будет сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

После смены владельца российского бизнеса группы БКС она объявила о намерении провести публичное размещение акций уже в следующем году. 20 июля «БКС Холдинг» объявил, что его основатель и бенефициарный владелец Олег Михасенко продал свою долю Виталию Шелиховскому. Господин Шелиховский работает в БКС более 30 лет и занимает должности гендиректора ООО «Компания Брокеркредитсервис» (БКС, оказывает брокерские услуги) и «БКС Холдинга». Как пояснили “Ъ” в группе БКС, изменение структуры владения произошло в рамках долгосрочной стратегии ее развития, предполагающей выход на IPO на российском рынке в 2026 году. Там отметили, что, несмотря на смену владельца, система корпоративного управления компании не меняется.

В ООО «БКС Холдинг» входят один из крупнейших российских брокеров БКС, управляющие компании (БКС, «БКС Управление благосостоянием»), БКС-банк (54-е место по активам по итогам 2024 года, по данным «Интерфакса»), «БКС Страхование жизни» (41-е место по сборам по итогам 2024 года, по данным «Эксперт РА»), «БКС-Форекс». Согласно отчетности по РСБУ за 2024 год, выручка «БКС Холдинга» выросла в пять раз и превысила 54 млрд руб. При этом чистая прибыль компании сократилась на 21%, до 6,7 млрд руб. Финансовые вложения на 1 января 2025 года оценивались в 47,4 млрд руб. Выручка брокера БКС за прошлый год превысила 20 млрд руб., чистая прибыль — 223 млн руб. По данным «Эксперт РА», активы под управлением УК ФГ БКС по итогам 2024 года достигли 105,7 млрд руб.

Таким образом, на рынок акций может выйти первая крупная финансовая структура, основной бизнес которой составляют брокерские услуги. В настоящее время на фондовом рынке представлены акции банковских холдингов, фондовых бирж, страховых компаний, лизинговой компании, управляющей компании, ломбарда и инвестплатформы. При этом эксперты считают, что времени на подготовку к выходу в 2026 году на IPO вполне достаточно. Партнер M&A-практики ASB Consulting Group Татьяна Лукьянова отмечает, что преобразование из ООО в ПАО в среднем занимает от 6 до 12 месяцев. По ее словам, ключевыми шагами в этом процессе являются подготовка и проведение оценки стоимости бизнеса, консолидированной отчетности, регистрация выпуска акций и внесение изменений в ЕГРЮЛ. После завершения преобразования ПАО проводит первое собрание акционеров и переходит к подготовке к листингу, указывает госпожа Лукьянова.

Эксперты позитивно оценивают перспективы выхода БКС на публичный рынок, учитывая, что компания находится на рынке уже более 30 лет.

«Подобные бизнесы, достигшие значительных масштабов и институциональной зрелости, закономерно оказываются перед выбором: либо стратегическая M&A-сделка, либо IPO»,— считает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По его словам, публичное размещение «позволит собственникам реализовать частичный cash out», а топ-менеджмент сможет «получить вознаграждение за многолетнюю работу в форме опционных программ».

Изменения в рыночной конъюнктуре должны способствовать выходу компании на IPO, предполагают эксперты. «Российский рынок сейчас находится в определенном оживлении, связанном начавшимся циклом снижения ключевой ставки и смягчения денежно-кредитной политики»,— отмечает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. 6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Как поясняет инвестбанкир Евгений Коган, после снижения ключевой ставки значительная часть средств, размещенных на депозитах, перетечет на финансовый рынок. Это не только поможет БКС в поиске потенциальных покупателей, но и даст возможность компании заработать на размещении, учитывая, что БКС является одним из крупнейших брокеров, считает эксперт. Портфельный управляющий крупной УК поясняет, что модель БКС держится на брокерских услугах и продаже высокомаржинальных структурных нот для клиентов. По его оценке, доходность активов составляет 2%, тогда как в среднем по рынку этот показатель многократно ниже.

Вместе с тем еще один из инвестбанкиров отмечает, что акции БКС будет непросто продать широкому кругу институциональных инвесторов, так как в этом сегменте велика конкуренция со стороны крупнейших банковских холдингов, а сама группа не может дать клиентам выход на зарубежные площадки. Однако, по его мнению, разместить эти бумаги среди широкого круга розничных инвесторов возможно, в том числе среди лояльных клиентов.

Андрей Ковалёв, Виталий Гайдаев