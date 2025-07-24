Следователи проверяют причины пожара в ТЦ в Новошахтинске

Сотрудники следственного комитета устанавливают причины пожара в торговом центре в Новошахтинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После тушения огня следователь осмотрит место происшествия и назначит судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар начался утром 24 июля в торговом центре на ул. Ленина. Площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м. В ходе тушения погиб пожарный. Еще одного пострадавшего пожарного с ожогами конечностей коллеги вынесли из горящего здания и передали врачам.

Мария Иванова