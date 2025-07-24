Бизнес увяз в мазуте

В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута. В районе поселка Волна протяженность выбросов составила около 1 км и порядка 3-4 км — в районе поселка Артющенко. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии от утечки мазута в почти в 85 млрд руб. 23 июля Арбитражный суд Краснодарского края начал слушания о взыскании с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212» экологического ущерба на сумму в 49,5 млрд руб. А сколько от катастрофы теряет местный бизнес? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам экологов, с повышением температуры осевший на дно мазут всплывает и попадает на берег. А под солнцем он начинает плавиться, поэтому убирать его стараются как можно быстрее, отмечают волонтеры. Места, где фиксируют загрязнения, огораживают от туристов, рассказал житель Джемете Юрий Озаровский: «Выбросов именно от танкеров у нас не было, МЧС работает на береговой линии.

Если где-то появляется мазут, его устраняют водолазы. Выставлены флаги, обозначающие запрет на купание. Но люди все равно заходят в море, оно чистое, и там, где не ведутся водолазные работы, все великолепно: берег чистый, море чистое, дельфины постоянно приплывают — все классно. Купаются в основном туристы, но их не очень много в этом сезоне».

В Анапе бронирование отелей на июнь-июль упало на 70% по сравнению с 2024 годом, сообщал Российский союз туриндустрии со ссылкой на платформу для отелей TravelLine. Объекты размещения в Анапе предлагают скидки от 15% до 55%. При этом у некоторых отелей серьезные проблемы, отмечает председатель «Опоры России» в Анапе Кирилл Ирченко. Гостиницы вынуждены сдавать номера не посуточно, а помесячно с существенным дисконтом, делится собеседник “Ъ FM”: «Больше заполнены отели со своей инфраструктурой, которые могут предложить не только море, но и бассейны, и развлечения, и отдых, и систему "все включено". В ряде районов Анапы, где не вводился запрет на купание — Большой Утриш, Сукко — брони начали слетать. Никто ничего не может спрогнозировать. Многие отели сдают номера, как квартиры, посуточно. Обычно у нас так делают зимой.

Есть объекты со своей инфраструктурой, которым не хватило рекламы, чтобы работать в полном объеме, и они просто закрылись».

В прошлом году в первый месяц лета гостиницы Кубани заработали 7,6 млрд руб., столько же и в сентябре. В июле — на 1 млрд руб. больше, в августе —почти на 2 млрд. В 2025 году участники рынка говорят о снижении оборотов в некоторых случаях в два раза. Зарабатывать стабильно продолжают только детские лагеря.

Организованные группы легче контролировать в части соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, говорит генеральный директор Детского оздоровительного лагеря «Энергетик» в Анапе Леонид Красноруцкий: «Режим ЧС введен во всем районе, к сожалению. Но фактически мазута в море и на пляже не зафиксировано, его нет. Есть ограничения, которые не дают нам возможность приводить организованные группы детей на пляж для купания. Инфраструктура наших объектов модернизировалась, в том числе и детских лагерей. Все они оснащены плавательными бассейнами.

Но отдыхающие купаются. Если говорить про Сукко, то сегодня обстановка на пляжах там ничем не отличается от обычной для летнего курортного сезона».

Подсчитать потери малого бизнеса сложнее. В 2024 году на Кубани зарегистрировали 250 тыс. индивидуальных предпринимателей. По данным Краснодарстата, типичный бизнесмен Кубани — горожанин 35-39 лет, занятый в области торговли.

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Юлия Савина, Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина