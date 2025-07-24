Выручка ПАО «Ижсталь» снизилась на 7,4% в первом квартале

Выручка ПАО «Ижсталь» в первом квартале 2025 года составила 7,7 млрд руб., что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, следует из отчета о финансовых результатах на «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль предприятия в январе-марте — 875,9 млн руб. Квартал к кварталу она практически не изменилась (-1,25%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

Напомним, выручка «Ижстали» в 2024 году составила 33,15 млрд руб. (прирост год к году 3,17%), чистая прибыль — 3,25 млрд руб.

ПАО было зарегистрировано в мае 1995 года в Ижевске (в 2004 году вошло в состав группы «Мечел»). Генеральным директором предприятия с июня 2023 года является Сергей Козеннов. «Ижсталь» выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих и нержавеющих марок стали.

История металлургического предприятия уходит корнями к основанию Ижевского железоделательного завода в 1760 году, который в советское время был разделен на сталеделательный и машиностроительный заводы. В апреле 2023 года «Ижсталь» внесли в санкционные списки Украины.