Прибыль ПАО «Ижсталь» незначительно снизилась на фоне рекордного финреза 2022-го

Чистая прибыль ПАО «Ижсталь» снизилась на 2,88% в 2024-м — до 3,25 млрд руб. При этом выручка удмуртского металлургического предприятия приросла за год на 3,17% — до 33,15 млрд руб. Соответствующие показатели опубликованы в отчете о финансовых результатах на «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров, Коммерсантъ Фото: Амир Закиров, Коммерсантъ

Снижение чистой прибыли «Ижстали» продолжается второй год подряд: в 2023-м показатель сократился на 6,99%, до 3,34 млрд руб. Коррекция чистой прибыли удмуртских металлургов наблюдается на фоне высокой базы 2022-го, когда величина приросла на 42,8%, до 3,59 млрд руб.

ПАО «Ижсталь» было зарегистрировано в мае 1995-го в Ижевске (в 2004-м вошло в состав группы «Мечел»). Компания находится на ул. Новоажимова, 6. Предприятие выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих и нержавеющих марок стали. История металлургического предприятия уходит к основанию Ижевского железоделательного завода в 1760-м, который в советское время был разделен на сталеделательный и машиностроительный заводы. В апреле 2023-го «Ижсталь» внесли в санкционные списки Украины.