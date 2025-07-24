МИД КНР: третьи страны не должны вмешиваться в отношения России и Китая

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что третьи страны не должны влиять на взаимодействие России и Китая.

«Обмен мнениями между Китаем и Россией не направлен против какой-либо третьей стороны»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по China News). Так Го Цзякунь ответил на просьбу прокомментировать позицию Евросоюза по поводу сотрудничества Москвы и Пекина. По словам журналиста, в ЕС обеспокоены «ростом торгово-промышленных отношений между Китаем и Россией в контексте украинского конфликта».

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в первом полугодии составил $106,5 млрд. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт из России в Китай уменьшился на 9,6%, до $59,3 млрд, а импорт из КНР — на 8,4% до $47,2 млрд.

Об отношениях России и Китая — в материале «Ъ» «Больше чем союз».