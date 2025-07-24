Члены экипажа разбившегося Ан-24 в Амурской области были из Приангарья

Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» потерпел сегодня днем крушение в Амурской области. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 43 пассажира, в том числе пятеро детей и шестеро членов экипажа. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в спасательной службе.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, все члены экипажа — жители Приангарья. СКР возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).

Самолет пропал с радаров около 13:00 по местному времени при заходе на второй круг для посадки. Горящие обломки Ан-24 были обнаружены в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы.

Александра Стрелкова