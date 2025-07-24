Сбер: жители Свердловской области за шесть месяцев купили 231 кг драгметаллов

В первом полугодии 2025 года жители Свердловской области купили в Сбербанке 231 кг драгоценных металлов на 135,8 млн руб., сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. На золото пришлось 80% от этой суммы, на серебро — 14%, на платину и палладий — по 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На обезличенных металлических счетах уральцы хранят драгоценные металлы на 10,4 млрд руб., эта сумма увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом. Вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин сообщил, что спрос на них остается стабильным. «Драгоценные металлы — это проверенный временем защитный актив, который помогает нашим клиентам сохранять и приумножать сбережения. В условиях нестабильности на финансовых рынках они выступают надежной "гаванью", позволяя разнообразить инвестиционный портфель»,— отметил он.

Напомним, с января по апрель ставка топ-10 банков снизилась с 21,7% до 20%, однако объем сбережений в Свердловской области продолжил расти. Согласно докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», увеличение вкладов связано в основном с пролонгацией и капитализацией процентов. К 1 апреля 2025 года портфель вкладов жителей Свердловской области достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 1,2% за месяц.

Ирина Пичурина