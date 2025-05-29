Объем вкладов на Среднем Урале вырос, несмотря на снижение ставки банков до 20%

С января по апрель ставка топ-10 банков снизилась с 21,7% до 20%, однако объем сбережений в Свердловской области продолжил расти, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно докладу Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», увеличение вкладов связано в основном с пролонгацией и капитализацией процентов. К 1 апреля 2025 года портфель вкладов жителей Свердловской области достиг 1,4 трлн руб., увеличившись на 1,2% за месяц.

Условия банковского кредитования оставались жесткими из-за высоких ставок. Некоторые банки повысили требования к финансовому состоянию и обеспечению по кредитам для организаций. Несмотря на это, кредитный портфель юридических лиц на Среднем Урале вырос на 4% за месяц, достигнув 2,3 трлн руб. Рост объясняется потребностью бизнеса в оборотном капитале.

Кредитный портфель физических лиц из-за высоких ставок за месяц сократился на 0,1% и составил 1,1 трлн руб. Наиболее востребованным продуктом у свердловчан оставались кредитные карты с беспроцентным периодом. Ипотечный рынок поддерживался кредитованием по льготным госпрограммам.

Напомним, годовая инфляция в Свердловской области в апреле снизилась до 11,2%, по сравнению с 11,4% в марте. Продукты дорожали медленнее, а некоторые товары даже дешевели.

Ирина Пичурина