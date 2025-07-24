Арзгирский округ получил в собственность дороги по иску прокуратуры

Суд обязал администрацию Арзгирского округа в Ставропольском крае оформить права собственности на автомобильные дороги в селе Арзгир по иску местной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокуратура Арзгирского района при проверке соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения выяснила, что муниципальные власти не зарегистрировали право собственности на автодороги общего пользования. Нарушения касались 14 улиц: Олимпийской, Приозерной, Рокоссовского, Советской, Строителей, Тельмана, Терешковой, Терской, Тихой, Фрунзе, Шаумяна, Шумакова, Юбилейной и 60 лет Октября.

По данным надзорного ведомства, отсутствие регистрации мешало полноценному проведению мероприятий по поддержанию технического состояния дорог и снижению рисков чрезвычайных ситуаций.

Прокурор подал в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности оформить права собственности на указанные автодороги. Судебные требования удовлетворили полностью, решение исполнено.

Тат Гаспарян