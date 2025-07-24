В Ростовской области человек пострадал при пожаре в торговом центре

В городе Новошахтинск Ростовской области загорелся торговый центр. Пламя охватило площадь в 1300 кв. м, сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС. По имеющимся данным, речь идет об универмаге «Русь» на проспекте Ленина.

Администрация города рассказала, что при ликвидации возгорания пострадал сотрудник пожарной охраны. Согласно сообщению властей, пожар начался до открытия ТЦ и на тот момент внутри никого не было. Сейчас на тушении задействовано 84 специалиста спасательной службы и 29 единиц техники.