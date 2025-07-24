Жительнице Первоуральска назначили три года за истязание двухлетней дочери

Первоуральский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима со штрафом 20 тыс. руб. местную жительницу за истязание своей двухлетней дочери (ст. 117 УК РФ) и оставление ее в опасности (ст. 125 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, вину она признала в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Как установило следствие, обвиняемая испытывала неприязнь к своей двухлетней дочери из-за ненадлежащего, по ее мнению, поведения. «Она систематически применяла к ребенку физическое насилие, в том числе в виде ударов руками и ремнем. Помимо этого, женщина не предприняла никаких действий для пресечения противоправных действий со стороны сожителя по отношению к ребенку», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, сожителя обвиняемой Ивана Бекурина суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Он, по версии следствия, систематически избивал девочку: наносил ей многочисленные удары по голове, связывал ее руки за спиной изоляционной лентой и оставлял ребенка в таком положении на несколько часов.

Следствие установило, что девочка скончалась 5 декабря 2023 года после того, как Иван Бекурин, будучи в состоянии наркотического опьянения, поднял ее и бросил на пол, в результате чего она ударилась об металлические сани, получив механическую травму головы, туловища и конечностей. Апелляционный суд в Санкт-Петербурге усилил наказание, вынесенное Свердловским областном судом, и назначил Бекурину 19 лет колонии.

Мария Шараева