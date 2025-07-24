С «Мечел-Кокс» требуют долг за поставку угля в 405 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ООО «Талдинская трейдинговая компания» (ТТК, Кемерово) к ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») о взыскании долга за поставку угля в размере 405,3 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ТТК требует, чтобы челябинское предприятие вернуло за поставленный в марте-июне этого года угольный концентрат 399,2 млн руб. долга, 6,1 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты, а также возместило расходы по уплате госпошлины в размере 2,5 млн руб. Судебное заседание назначили на 23 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июне АО «Воркутауголь» намеревалось обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Мечел-Кокса». Кредитор хочет потребовать ввести в отношении предприятия процедуру наблюдения. Долг челябинского завода составил 250 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области также рассматривает иск еще одного поставщика угля к ООО «Мечел-Кокс». Задолженность по оплате в размере 240 млн руб. требует «Новая горная управляющая компания» (Кузбасс).

Виталина Ярховска