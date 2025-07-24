Кремль: Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом

При необходимости телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом можно оперативно организовать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока такой разговор не планируется.

«Если это потребуется, то такой контакт может быть оперативно организованным... Сейчас налажена система диалога,— сказал пресс-секретарь президента России (цитата по Telegram-каналу «Вы слушали маяк»). — Если будет необходимо, то контакт состоится. В настоящий момент таких наработок нет».

Последний телефонный разговор глав государств прошел 3 июля. После этого господин Трамп заявил об отсутствии прогресса в разрешении российско-украинского конфликта. На прошлой неделе он пригрозил России пошлинами в 100%, если она не заключит перемирие с Украиной в течение 50 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».