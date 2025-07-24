Премьер Дагестана рассказал о состоянии пострадавших в ДТП жителях Удмуртии

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сообщил в Telegram о состоянии жителей Удмуртии, пострадавших в массовом ДТП на трассе южного региона: один несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, женщина и еще один ребенок — в среднем. Об этом премьер-министр Дагестана написал после визита в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Столкновение двух автомобилей произошло утром 22 июля на участке трассы «Астрахань—Махачкала». В ней пострадали восемь человек, включая семью из шести человек из Удмуртии и двух жителей Казахстана. Трех пострадавших — женщину и двух детей — доставили вертолетом санавиации в клиники Махачкалы. Четверо погибли, в их числе двое несовершеннолетних. Власти Удмуртии решают вопрос о доставке на родину тел троих погибших.

«Пострадавшие были прооперированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По заверениям врачей, динамика состояния пациентов положительная»,— говорится в сообщении. Еще один несовершеннолетний — житель Казахстана — выписан на амбулаторное наблюдение.