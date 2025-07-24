«Встреча прошла после того, как Трамп дал Москве 50 дней на заключение мира»

Вчерашние переговоры в Стамбуле между представителями РФ и Украины вызвали определенную реакцию в иностранной прессе. Многие обозреватели подчеркивают, что существенного прогресса добиться не удалось, однако выражают надежду на то, что это может произойти в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский (на переднем плане)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Помощник президента России Владимир Мединский (на переднем плане)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Россия и Украина снова встретились. Вот на каком этапе находятся мирные переговоры

В среду в Стамбуле состоялась краткая встреча российских и украинских официальных лиц для проведения очередного раунда переговоров, направленных на прекращение войны. Как и ожидалось, ни одна из сторон не заявила о прорыве.

Однако последний раунд все же дал намеки на прогресс. Во-первых, готовность обеих сторон продолжать решать гуманитарные вопросы представляла собой редкую общую позицию в конфликте, в результате которого погибло или пострадало более миллиона человек.

Во-вторых, главы делегаций провели вторую личную встречу перед официальными переговорами. Как сообщает российская государственная радиостанция «Маяк», частная встреча господина Умерова и господина Мединского продлилась дольше официальной части переговоров. Эти неформальные встречи могут стать основой для более содержательных будущих обсуждений.

Россия и Украина договорились об обмене пленными, но других успехов на переговорах в Стамбуле не наблюдается

Встреча состоялась спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп дал Москве 50-дневный срок на заключение мира, иначе ей грозят «очень жесткие пошлины». Президент России Владимир Путин публично не признал ультиматум Трампа, а Москва продолжает обстреливать украинские города беспилотниками и ракетами, в то время как ее сухопутные войска продвигаются на востоке. Помимо угроз Трампа ввести новые санкции против России и других стран, закупающих российскую нефть, США также заключили соглашение о поставках нового оружия Киеву через европейских союзников. Эти шаги заметно отличаются от предыдущего подхода американского лидера к урегулированию конфликта.

Смена вектора у Трампа произошла после того, как ЕС представил новый пакет санкций, предполагающий снижение предельной цены на экспорт российской нефти и введение полного запрета на операции российских банков и финансовых учреждений в третьих странах, которые помогают России обходить действующие санкции. Неясно, повлияют ли последние решения Трампа на позицию Москвы, но его резкий поворот может обеспечить столь необходимое пополнение военной казны Украины и сигнализировать о его растущем недовольстве Путиным.

Россия и Украина договорились об обмене пленными

Однако в вопросе возможного прекращения огня не было достигнуто какого-либо прогресса. Россия и Украина третий раз проводят прямые переговоры в турецком Стамбуле по поводу начатой Россией войны. Во время двух предыдущих раундов переговоров в Стамбуле (также.— “Ъ”) не было достигнуто какого-то прогресса с точки зрения прекращения огня. Единственным конкретным результатом стал обмен пленными.

Ключевые пункты по третьему раунду мирных переговоров России и Украины

После короткого третьего раунда переговоров в Стамбуле в среду надежды на прекращение огня между Россией и Украиной остаются, что неудивительно, столь же хрупкими, как и раньше. Ни одна из сторон не говорит о прорыве. Правда, есть редкий проблеск прогресса: соглашение о еще одном обмене пленными, в который впервые включены и гражданские лица. Кроме очередного обмена пленными, обе стороны предприняли и другие усилия в медленном продвижении к миру.

Переговоры в Стамбуле не означают, что Путин хочет мира

Владимир Путин не намерен прекращать войну на Украине в ближайшее время, несмотря на отправку делегации на мирные переговоры в Стамбул. Об этом заявил бывший директор НАТО по вопросам политического планирования Фабрис Потье, отметив, что российский лидер, вероятно, считает, что у него есть преимущество в этой войне. «Он думает, что все еще может захватить достаточно территории и рычагов влияния, чтобы продолжать войну,— говорит он.— Я думаю, что тот факт, что они встречаются в Стамбуле, не следует воспринимать как поворот российского руководства к мирному урегулированию. Он все еще думает, что сможет пережить нашу поддержку Украины, а также, возможно, учитывая события последних дней, даже Зеленского».

Никакого прогресса по прекращению огня, заявил Киев после мирных переговоров, но Россия обязалась обменять военнопленных

Переговоры в Стамбуле, первые между воюющими странами за более чем семь недель, состоялись на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от Москвы заключения соглашения или введения жестких санкций. Однако ожидания от переговоров в среду, которые стали третьими по счету и продлились менее часа, были невысокими.

Отвечая на вопрос о призыве Украины к встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава делегации Москвы Владимир Мединский заявил журналистам, что такой саммит следует использовать только для подписания документов, а не для обсуждений.

Фидан: прекращение огня — ключ к миру на переговорах Турции—России—Украины

К дипломатическим, разведывательным и военным деятелям Турции, включая главу Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генерального штаба генерала Метина Гюрака, присоединились высокопоставленные делегации из России и Украины, что подчеркнуло ключевую роль Турции как члена НАТО, которому доверяют как Москва, так и Киев. Конфликт принес тяжелые потери: по оценкам ООН, по состоянию на середину 2025 года число жертв превысило полмиллиона, а миллионы человек стали беженцами. С самого начала Турция играла ключевую посредническую роль, организовав первые переговоры в 2022 году и содействуя реализации Черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение экспорта украинского зерна. Трехсторонние переговоры возобновились в текущем году благодаря дипломатическому импульсу, приданному президентами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые поддерживали прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военный тупик сохраняется: Россия удерживает около 20% территории Украины, включая Крым и части Донбасса, в то время как Украина сталкивается с неудачами в восточных регионах, таких как Донецк. Обе стороны выражают осторожную готовность к переговорам, учитывая сохраняющуюся тупиковую ситуацию на поле боя и растущую экономическую напряженность.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик