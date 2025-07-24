Уфимской активистке Ольге Комлевой вынесут приговор 29 июля

Судья Кировского райсуда Уфы Рафис Набиев 29 июля вынесет приговор бывшей активистке местного «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Ольге Комлевой, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространении фейков о ВС РФ (п. «б, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат подсудимой Михаил Лаврентьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Ольгу Комлеву задержали в марте 2024 года. В августе Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Вину активистка, которая содержится в уфимском СИЗО №1, не признает.

На одном из последних судебных заседаний гособвинение запросило для подсудимой 13 лет колонии общего режима.

Венера Хисамова