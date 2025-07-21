Уфимской активистке Ольге Комлевой грозит 13 лет заключения

Прокуратура Кировского района Уфы запросила бывшей активистке местного «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Ольге Комлевой 13 лет колонии общего режима, сообщил «Ъ-Уфа» адвокат подсудимой Михаил Лаврентьев. Его подзащитной инкриминируют участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и распространение фейков об армии (п. «б, д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Уголовное дело рассматривается в Кировском райсуде города. Прения продолжатся 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активистка Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Активистка Ольга Комлева у здания суда

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Ольгу Комлеву задержали в марте прошлого года. В августе Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов. Вину активистка, находящаяся под арестом в СИЗО, не признает.

Венера Хисамова