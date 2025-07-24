На ремонт дорог на Нижегородской станции аэрации потратят 188 млн рублей

АО «Нижегородский водоканал» (управляется АО «Теплоэнерго», находящимся в собственности Нижнего Новгорода) ищет подрядчика для устройства автодорог и тротуаров после реконструкции станции аэрации. Начальная стоимость работ оценена в 187,8 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская станция аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская станция аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Итоги открытого конкурса должны подвести до 5 сентября 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», на станции аэрации завершается первый этап реконструкции стоимостью более 7,3 млрд руб. В 2026 году «Нижегородский водоканал» рассчитывает начать второй этап, который должен завершиться к концу 2029 года. Его стоимость ранее предварительно оценивали в 14 млрд руб., окончательная станет известна по итогам госэкспертизы.

Галина Шамберина