Уфимский пансионат «Печки-лавочки» не закроют вопреки нарушениям

Вопрос о приостановлении деятельности пансионата «Печки-лавочки» не стоит, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии со ссылкой на председателя Константина Толкачева. Депутаты посетили с инспекцией уфимский пансионат, оказавшийся в центре внимания общественности после публикации скандальной видеозаписи. На видео, которое разместила в интернете бывшая сотрудница заведения, один из постояльцев пансионата якобы замотан в простыни и связан, отмечается в пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

По словам спикера Курултая, полиция выясняет, «где, кем и с какой целью было сделано это видео», действительно ли оно было снято в этом пансионате. Депутаты вместе с представителями Роспотребнадзора и минтруда Башкирии побывали в учреждении, чтобы «лично оценить условия проживания людей и побеседовать с постояльцами», отметил он. «В отличие от предыдущих ЧП с домами престарелых, эта ситуация коснулась легального заведения, о котором контрольно-надзорным органам известно»,— подчеркнул Константин Толкачев. Он добавил, что, по результатам инспекции депутаты и эксперты не увидели угрозы жизни и здоровью людей.

При этом проверяющие обнаружили серьезные нарушения, по которым примут меры административного воздействия, заверил спикер. Так, здание не соответствует нормативам: почти 50 постояльцев проживают в пансионате общей площадью около 500 кв. м, что в два раза меньше необходимого. В здании одна душевая на всех, нет медкабинета и карантинной зоны, условий для инвалидов. Не оборудованы отдельные места для хранения.

По итогам инспекции решено проверить все 18 частных пансионатов республики.

Майя Иванова