В Уфе возбудили дело об избиении постояльца частного дома престарелых
Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) в частном доме престарелых, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сведения о том, что в пансионате применяют насилие в отношении пожилых людей, информация сопровождается видеозаписью»,— говорится в пресс-релизе.
Прокуратура Башкирии и республиканское МВД проводят собственные проверки.
По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в уфимском пансионате «Печки-лавочки»: одного из постояльцев замотали в простыни и связали.