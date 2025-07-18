В Уфе возбудили дело об избиении постояльца частного дома престарелых

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по подозрению в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) в частном доме престарелых, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлены сведения о том, что в пансионате применяют насилие в отношении пожилых людей, информация сопровождается видеозаписью»,— говорится в пресс-релизе.

Прокуратура Башкирии и республиканское МВД проводят собственные проверки.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел в уфимском пансионате «Печки-лавочки»: одного из постояльцев замотали в простыни и связали.

Наталья Балыкова