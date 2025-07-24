На ремонт РКБ в Марий Эл выделили 120 млн рублей

На капитальный ремонт Республиканской клинической больницы Республики Марий Эл выделили 120 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Работы затронут хирургический и диагностический корпуса, введенные в эксплуатацию в 1987 и 1995 годах соответственно.

Подрядчик уже начал работы по устройству вентилируемого фасада. Планируется заменить окна, утеплить стены и облицевать их металлокассетами. Завершить ремонт должны к ноябрю 2025 года.

Всего в республике в 2025 году на капитальный ремонт в 19 медучреждениях планировалось направить 333 млн руб.

Влас Северин