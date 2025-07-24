В аварии с мотоциклом в Рыбинске пострадали два человека

В Рыбинске расследуют ДТП на улице 9 Мая. 23 июля 2025 года в 16:33 столкнулись легковой автомобиль Renault и мотоцикл Honda. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария в Рыбинске

Фото: УМВД России по Ярославской области Авария в Рыбинске

Фото: УМВД России по Ярославской области

Renault под управлением мужчины 1957 года рождения столкнулся с мотоциклом, которым управлял мужчина 1979 года рождения. В аварии пострадали водитель мотоцикла и его пассажирка 1985 года рождения. Оба были госпитализированы.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

Антон Голицын